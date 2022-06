Fundacja rodzinna - do czego się może przydać

Fundacje znane są polskiemu prawdy od dawna, jednak wymaga się od nich działania w ograniczonym zakresie, mianowicie dla celów publicznych. Obecnie nie ma żadnej możliwości utworzenia fundacji która spełniałaby interesy prywatne. Zastanawiacie się czym jest fundacja rodzinna? Wyjaśniamy!

Co to jest fundacja rodzinna

Istotą pomysłu który w innych państwach funkcjonuje od wielu lat, jest zachowanie trwałości rodzinnego majątku, który będzie zgodny z wolą fundatora. Dobrze zaplanowana sukcesja przy której wykorzysta się fundacje, umożliwia konkretyzację oraz ujednolicenie celów rodzinnej firmy, a to w konsekwencji umożliwia ich zakreślenie w dalszej perspektywie, a nie tylko do drugiego pokolenia! Jednak w tym aspekcie bardzo ważna jest długoterminowa strategia. Do tej pory brakowało odpowiedniego narzędzia zdolnego do wdrożenia takich planów. Jednak dzięki fundacji rodzinnej jest to możliwe!

Jakie zadania ma taka fundacja

Zarządzanie i ochrona majątku, oraz świadczenie na rzecz beneficjentów którzy zostaną wskazani przez fundatora - to jest główne zadanie każdej fundacji. Poza tym także ograniczenie ryzyka rozdrobnienia danego majątku lub utraty kontroli nad częścią danego aktywu. Konflikty rodzinne, sprzedaż udziałów osobom trzecim albo rozdrobnienie akcjonariatu to tylko niektóre problemy, które będą możliwe do uniknięcia dzięki danej fundacji.

Jeżeli potrzebujecie więcej informacji dotyczących tego czym jest fundacja rodzinna oraz jak ją wykorzystać to warto je sprawdzić, ponieważ może okazać się to niezwykle przydatną wiedzą!