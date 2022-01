Ulga na nowe technologie CIT

Technologie otaczają ludzi z każdej strony, a z roku na rok przybywa urządzeń i rozwiązań, które są innowacyjne i niezwykłe. Z tego też powodu warto zdecydować się na inwestycje w różnorodne projekty technologiczne. Powiązana z tym temat jest ulga na nowe technologie CIT - czym ona jest i kto może z niej skorzystać? Serdecznie zapraszamy do lektury poniższego wpisu!

Co to jest ulga na nowe technologie CIT?

Ulga na nowe technologie CIT została uregulowana w art. 18 ustawy o CIT. Dzięki niej możliwe jest odliczenie od dochodu wydatków, które zostały poniesione podczas nabycia nowych technologii przez podatnika. Co można określić mianem "nowych technologii"?

Nowe technologie to wszystkie rozwiązania, które mogą wnieść wartość niematerialną oraz prawną. Mogą być to np. rozwojowe wyniki badań, bądź też udoskonalone usługi, które nie były używane na świecie przez okres co najmniej ostatnich 5 lat.

Kto może skorzystać z ulgi na nowe technologie?

Ulga na nowe technologie CIT nie przysługuje wszystkim. Do takich ulg uprawnione są osoby, które prowadzą swoją działalność gospodarczą (jednoosobową lub spółki). Wyjątek stanowią przedsiębiorcy, którzy rozliczają się ryczałtowo lub w oparciu o kartę podatkową. Mamy nadzieję, że choć trochę pomogliśmy Ci w zrozumieniu tego tematu!