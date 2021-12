Zmiana rezydencji podatkowej

Wiele osób przenosi się do innego kraju z powodu chęci poznania nowego miejsca i kultury, jednak są osoby, których to sytuacje życiowe zmuszają do przeniesienia swojego życia za granicę. Kiedy w takim wypadku konieczna jest zmiana rezydencji podatkowej? W jakim przypadku możemy o niej mówić? Dowiesz się z tego wpisu.

Zmiana rezydencji podatkowej - kiedy można o niej powiedzieć?

Czy zmiana miejsca zamieszkania na inne państwo jest równoznaczna ze zmianą rezydencji podatkowej? W przypadku, gdy osoba podejmuje kilkuletnią pracę za granicą, natomiast najbliższa rodzina oraz "życie" tej osoby pozostaje w kraju, nie możemy mówić o zmianie rezydencji, podobnie jak i w przypadku administracyjnego wymeldowania. W celu przeniesienia rezydencji podatkowej, konieczne jest przeniesienie całego swojego życia poza granicę państwa - działalność osobistą, towarzyską, a także gospodarczą.

Co oznacza podwójna rezydencja podatkowa?

Podczas omawiania pojęcia, jakim jest zmiana rezydencji podatkowej, warto napomnieć czym jest podwójna rezydencja podatkowa. Dzieje się tak w przypadku, gdy uzyskuje się rezydencję w innym kraju, natomiast najbliższa rodzina pozostaje na terenie Polski. Choć opodatkowanym jest się w obu krajach, nie oznacza to, że podatek płaci się podwójnie. Jest to uregulowane w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeżeli widzisz swoją szansę na życie w innym kraju, nie zapomnij o wszelkich kwestiach podatkowych.